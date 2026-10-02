Mujer escapa tras ser golpeada por su pareja; agresor queda en prisión preventiva

El hombre presuntamente utilizó un cinturón de cuero para golpearla y posteriormente la sujetó del cuello.

Mexicali,B.C.- Una mujer logró escapar de una agresión luego de que su pareja presuntamente la golpeó con un cinturón de cuero y la sujetó del cuello para estrangularla, motivo por el cual ahora enfrenta un proceso penal.

De acuerdo con la información recabada en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 20 de septiembre, en un domicilio de la colonia Hidalgo.

En el lugar, el imputado, Felipe “N”, presuntamente comenzó a agredir verbalmente a su pareja sin motivo aparente.

Posteriormente, se quitó un cinturón de cuero y comenzó a golpearla en el brazo izquierdo y el muslo derecho. Luego, la sujetó del cuello para estrangularla mientras la insultaba.

Al ser liberada, la mujer logró salir corriendo hacia el patio para ponerse a salvo y solicitar el auxilio de policías que transitaban por la zona.

Durante la audiencia, el juez de control determinó imponer a Felipe “N” la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.