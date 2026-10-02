Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Policiaca / Violencia a la mujer

Mujer escapa tras ser golpeada por su pareja; agresor queda en prisión preventiva

El hombre presuntamente utilizó un cinturón de cuero para golpearla y posteriormente la sujetó del cuello.

Mujer escapa tras ser golpeada por su pareja; agresor queda en prisión preventiva

cortesía

Por Redacción GH  

Agregar EL IMPARCIAL en

Mexicali,B.C.- Una mujer logró escapar de una agresión luego de que su pareja presuntamente la golpeó con un cinturón de cuero y la sujetó del cuello para estrangularla, motivo por el cual ahora enfrenta un proceso penal.

De acuerdo con la información recabada en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 20 de septiembre, en un domicilio de la colonia Hidalgo.

En el lugar, el imputado, Felipe “N”, presuntamente comenzó a agredir verbalmente a su pareja sin motivo aparente.

TikTok incorporará la Línea 079 para que mujeres en México soliciten ayuda ante casos de violencia

México

Línea 079 llegará a TikTok para ayudar a mujeres

Posteriormente, se quitó un cinturón de cuero y comenzó a golpearla en el brazo izquierdo y el muslo derecho. Luego, la sujetó del cuello para estrangularla mientras la insultaba.

Al ser liberada, la mujer logró salir corriendo hacia el patio para ponerse a salvo y solicitar el auxilio de policías que transitaban por la zona.

Durante la audiencia, el juez de control determinó imponer a Felipe “N” la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados