Investigan fallecimiento de un joven en Lomas Altas

Un joven de 27 años fue localizado sin vida la mañana de este domingo en el fraccionamiento Lomas Altas l Foto: Saúl Martínez

El vehículo en el que era trasladado quedó sobre la calzada de los Monarcas, cerca de avenida Monserrat; policías acordonaron el área mientras la Fiscalía realizaba las diligencias.

MEXICALI, Baja California.– Un joven de 27 años fue localizado sin vida la mañana de este domingo en el fraccionamiento Lomas Altas, en Mexicali, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, paramédicos y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el reporte policial, la intervención ocurrió alrededor de las 11:22 horas, luego de que se solicitara una ambulancia en la calzada de los Monarcas, entre avenida Monserrat, tras recibirse un aviso sobre una persona que requería atención médica.

Familiares habían localizado al joven momentos antes en su domicilio, inconsciente, y pidieron ayuda para trasladarlo en un vehículo para buscar atención médica; sin embargo, la unidad quedó en la vía pública, en el cruce señalado, donde se concentraron varios de sus familiares, visiblemente afectados por lo ocurrido.

En el lugar, los paramédicos confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. Policías municipales acordonaron el área mientras agentes de la Fiscalía realizaban entrevistas y las actuaciones correspondientes para documentar el caso.

El vehículo en el que era trasladado quedó sobre la calzada de los Monarcas, cerca de avenida Monserrat l Foto: Saúl Martínez

La autoridad ministerial quedó a cargo de las diligencias para establecer las circunstancias del fallecimiento, que, de manera preliminar, habría sido ocasionado luego de que el joven habría atentado contra su propia vida.

Por respeto a la privacidad del joven y de sus familiares, se omiten datos personales y detalles sensibles que no son necesarios para informar sobre el caso.

Si necesitas ayuda, hay apoyo disponible

Si tú o alguien cercano atraviesa una crisis emocional, puedes comunicarte con la Línea de la Vida al 800 911 2000, disponible gratuitamente las 24 horas, todos los días del año.

También puedes llamar al 075, número local de emergencia psicológica en Baja California, o bien, puedes encontrar información y orientación en internet: www.gob.mx/lineadelavida.

Pedir ayuda puede marcar la diferencia. No tienes que afrontar una crisis a solas.