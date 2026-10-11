De tragedias y rescates a noches de música: las imágenes de la semana en Mexicali

Un choque fatal en la carretera a Tijuana, el rescate de una ambulancia atrapada en el lodo, los logros deportivos de Ginger Molinares y los conciertos de las Fiestas del Sol marcaron la agenda visual de los últimos días. Fotos: Staff La Crónica

Un choque fatal en la carretera a Tijuana, el rescate de una ambulancia atrapada en el lodo, los logros deportivos de Ginger Molinares y los conciertos de las Fiestas del Sol marcaron la agenda visual de los últimos días.

Mexicali, B.C.- La tragedia en las carreteras, las emergencias provocadas por las lluvias, los logros deportivos y la música de las Fiestas del Sol 2026 quedaron plasmados en las fotografías que resumen la semana en Mexicali.

Uno de los hechos más graves fue el choque entre dos tráileres en la carretera a Tijuana, cerca del Pavarotti, que dejó dos conductores sin vida. Elementos de la Guardia Nacional, policías municipales, Cruz Roja y Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia y sofocar el incendio.

Las precipitaciones también dejaron escenas de complicaciones y solidaridad. En la colonia El Paraíso, una ambulancia de la Cruz Roja quedó atascada en el lodo cuando se dirigía a atender un servicio médico. Dos ciudadanos ayudaron a liberar la unidad para que pudiera continuar su camino.

Emergencias y solidaridad en Mexicali

En otra emergencia, bomberos de Mexicali extinguieron un incendio que consumió una casa rodante en un predio abandonado de la colonia Guajardo, sin que se reportaran personas lesionadas.

En el ámbito deportivo, la mexicalense Ginger Molinares fue recibida por familiares y amigos después de obtener la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de Sambo, celebrado en Grecia. Su resultado representó la primera medalla mundial para México en esta disciplina, de acuerdo con la información proporcionada.

Mientras tanto, Soles de Mexicali se prepara para iniciar su participación en los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), con el objetivo de conquistar su quinto campeonato.

Fiestas del Sol: música, danza y conciertos

La agenda musical tuvo un lugar destacado en las Fiestas del Sol 2026. Big Javy, vocalista de Inspector, expresó su gusto por regresar a Mexicali durante su presentación en la Isla de las Estrellas, donde también se registró la presencia de una bandera de Palestina entre el público.

Los grupos de danza folclórica llevaron al recinto ferial expresiones artísticas con participantes de distintas edades, mientras que los conciertos de Remmy Valenzuela y el llamado “Rey de la Taquilla” reunieron a sus seguidores en el Palenque del FEX.

Otra de las presentaciones destacadas fue la de Alta Consigna, agrupación tijuanense que llegó al Palenque durante el décimo día de las fiestas, en una de sus últimas actuaciones antes de su separación. El público coreó dos veces la canción “Culpable Tú”, en uno de los momentos más destacados de la noche.

Las imágenes de la semana muestran así distintas facetas de Mexicali: las emergencias que movilizan a los cuerpos de rescate, la solidaridad ciudadana, los resultados del deporte local y las expresiones culturales y musicales que congregan a miles de personas.

Ciudadanos ayudaron a liberar una ambulancia de la Cruz Roja que quedó atascada en el lodo cuando acudía a atender una emergencia en la colonia El Paraíso. Foto: Javier Gallegos.

Familiares y amigos recibieron a Ginger Molinares tras ganar la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de Sambo, celebrado en Grecia. Foto: Juan J. Morales.

Grupos de todas las edades participaron en las presentaciones de danza folclórica realizadas en las Fiestas del Sol 2026. Foto: Saúl Martínez.

Dos tráileres chocaron en la carretera a Tijuana, a la altura de Pavarotti, accidente en el que murieron ambos conductores. Foto: Juan J. Morales.

Los Soles de Mexicali iniciarán su participación en los playoffs el domingo 18 de octubre en el Auditorio del Estado, en busca de su quinto campeonato. Foto: Juan J. Morales.

El llamado “Rey de la Taquilla”, Julión Álvarez, se presentó ante el público en el Palenque del FEX, como parte de las Fiestas del Sol 2026. Foto: Javier Gallegos.

Una bandera de Palestina se alzó entre el público durante la presentación de Inspector en las Fiestas del Sol 2026, mientras asistentes participaban en el slam. Foto: René Acosta.

Big Javy, vocalista de Inspector, expresó su alegría por regresar a Mexicali, ciudad que considera su hogar, durante su presentación en la Isla de las Estrellas de las Fiestas del Sol 2026. Foto: Saúl Martínez.

Bomberos sofocaron el incendio de una casa rodante en un predio abandonado de la colonia Guajardo. No se reportaron personas lesionadas. Foto: Juan J. Morales.

Remmy Valenzuela, conocido como el “Príncipe del Acordeón”, ofreció una presentación en el Palenque del FEX durante las Fiestas del Sol 2026. Foto: Javier Gallegos.

Un hombre de aproximadamente 47 años murió tras ser atacado a balazos en un terreno baldío de la colonia Ampliación Solidaridad Social. Otro hombre resultó lesionado. Foto: Javier Gallegos.