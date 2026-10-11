Bendecirán la temporada de Águilas de Mexicali este lunes en la Catedral
La misa se celebrará el 12 de octubre a las 16:00 horas en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, presidida por el obispo Enrique Sánchez Martínez.
MEXICALI, Baja California.– Con una misa de bendición para la temporada, este lunes 12 de octubre se realizará una ceremonia religiosa en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, como parte de las actividades previas al inicio de una nueva campaña deportiva.
La invitación para acompañar la celebración fue programada para las 16:00 horas y será presidida por monseñor Enrique Sánchez Martínez.
La ceremonia se llevará a cabo un día antes del arranque de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico en Mexicali,, donde los Águilas se preparan para una nueva campaña.