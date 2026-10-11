Baja California conquista invicto el Campeonato Nacional de Softbol Máster

La novena dirigida por Rosendo Ruiz y Héctor Suárez se coronó en Baja California Sur tras ganar todos sus encuentros; la categoría Súper Máster también subió al podio con el tercer lugar.

MEXICALI, Baja California. Baja California se coronó campeón del Campeonato Nacional de Softbol en la categoría Master en Baja California Sur.

La tropa de Rosendo Ruiz junto con Héctor Suárez ganó de manera invicta; primero vencieron 3-1 a Ciudad de México Azul, luego se impusieron a Baja California Sur, después 11-1 ante Sonora y cerraron la primera fase con un 13-6 ante CDMX Rojo.

En semifinales dejaron fuera a CDMX Azul por pizarra de 9-6 y la final ganaron 7-0 ante CDMX Rojo quien no se presentó en el terreno.

El equipo estuvo integrado por Roxana Morales, Sandra Medrano, Kimberly Estrada, Karen Castro, Isabel Abril, Karen Jauregui, Fabiola Vázquez, Andrea Soto, Herlinda de la Toba, Esthela Segovia, Diana de la Toba, Saidy López y Arisdelsy Higuera.

De igual manera, la categoría Súper Máster logró un tercer lugar; tuvieron marca de cinco triunfos y una derrota.