Organizan kermés para apoyar al músico Octavio Arellano, el “Compa Tavo”

Familiares y agrupaciones musicales realizarán una kermés el 27 de octubre para recaudar fondos destinados a los medicamentos, la estancia en un centro especializado y los traslados del músico.

Mexicali,B.C.- “Para mí, mi papá es mi artista favorito, para mí es un ídolo”, expresó Roxana Arellano Núñez al recordar a su padre, Octavio Arellano, conocido como el “Compa Tavo”, quien enfrenta un síndrome neurocognitivo progresivo que ha cambiado su vida y la de su familia.

Para contribuir a los gastos de su atención, sus familiares organizarán una kermés con causa el próximo 27 de octubre, de las 18:00 a las 23:00 horas, en el Centro Social y Recreativo Suterm Sección 6, ubicado a un costado de Coca-Cola, en Mexicali.

Los recursos recaudados se destinarán a la compra de medicamentos y pañales, así como al pago del centro especializado donde actualmente recibe atención, en San Luis Río Colorado, Sonora. También ayudarán a cubrir los gastos de traslado a Mexicali para sus consultas con el psiquiatra.

Roxana explicó que los primeros cambios comenzaron hace aproximadamente dos años, cuando su padre empezó a olvidar las letras de las canciones que interpretaba y a tener dificultades para mantener conversaciones coherentes. Ante esta situación, la familia buscó atención especializada.

Señaló que este año su condición se complicó y comenzó a presentar cambios de comportamiento, episodios de agresividad y dificultades para caminar y alimentarse por sí mismo, lo que hizo cada vez más difícil brindarle los cuidados necesarios en casa.

Ante este panorama, la familia buscó un centro que pudiera responder a sus necesidades particulares, hasta encontrar una opción en San Luis Río Colorado, donde actualmente recibe cuidados y apoyo para recuperar parte de su movilidad.

Sin embargo, los gastos representan una carga constante para sus familiares, quienes deben cubrir alrededor de 7 mil pesos mensuales por la estancia en el centro, además del costo de los medicamentos, los pañales y los traslados.

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Una voz que marcó su historia familiar

Roxana recordó que, a lo largo de su trayectoria musical, su padre formó parte de agrupaciones como Los Indomables, Banda Aventura y Banda Reyna Tarasca. También se presentó en palenques, eventos y espacios de radio, donde compartió su voz con el público de Mexicali.

Lo describió como un hombre bromista, cariñoso y amable, además de cantante y compositor, capaz de crear canciones para sus presentaciones y reconocido por la potencia de su voz.

“Él tapaba a 14 integrantes de una banda con su voz”, comentó Roxana, quien también recordó los momentos que compartía con su padre al cantar juntos canciones de grupos como Menudo y Parchís.

La joven reconoció que uno de los aspectos más difíciles de la enfermedad ha sido ver cómo su padre pierde progresivamente algunas de sus habilidades, así como pensar en la posibilidad de que llegue el momento en que deje de reconocerla.

“Yo me reía mucho con él, él era mi mejor amigo, era increíble pasar mi tiempo con él”, compartió.

Compañeros de escenario se suman a la causa

La kermés contará con la participación de Banda La Efectiva, Los Rayos de Mexicali, Banda Alborada y Banda Fandango, agrupaciones que se sumarán a la iniciativa para apoyar al músico. Algunas de ellas cuentan con integrantes que compartieron escenario con él durante su trayectoria.

La familia invitó a la comunidad a asistir al evento y compartir la convocatoria para contribuir a los gastos de su atención, una responsabilidad que actualmente se distribuye entre sus seres queridos.

Para Roxana, esta actividad representa una oportunidad de devolverle a su padre una parte de todo lo que ofreció durante años a través de la música y de los momentos que compartió con quienes disfrutaron de sus presentaciones.

“Hoy queremos regresarle un poco de todo lo que él una vez hizo por nosotros”, expresó.