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Mex Log 300 reunirá a más de 90 equipos en la Laguna Salada

La cuarta fecha del serial Corredores del Desierto (CODE) 2026 se disputará este 10 de octubre, con salida y meta en Laguna Salada y un recorrido de hasta cuatro vueltas a una pista de 55 millas.

Mex Log 300 reunirá a más de 90 equipos en la Laguna Salada

cortesía

Mexicali,B.C.- Con la participación de más de 90 equipos, este 10 de octubre se llevará a cabo la carrera fuera de camino Mex Log 300, con salida y meta en la Laguna Salada, a partir de las 9:00 horas.

La competencia representará la cuarta fecha del serial Corredores del Desierto (CODE) en su temporada 2026.

Las categorías 1, 8, 10, 12, 1600, 14, 28, 29, 19, 39, 7 y 5 deberán completar tres vueltas a una pista de 55 millas, mientras que las clases 7S, 9, 11, 18 y 15 tendrán que recorrer cuatro vueltas. Los pilotos dispondrán de nueve horas para completar el trazado.

El acceso principal para los espectadores será por las gradas y las zonas tradicionales ubicadas en el kilómetro 28 de la carretera Mexicali-Tijuana, con dirección a la Laguna Salada. Además, se habilitará un registro tardío el mismo día de la carrera, de las 7:00 a las 9:00 horas.

La contingencia y revisión mecánica de los vehículos se realizará el viernes 9 de octubre, de las 17:00 a las 21:00 horas, en la zona de meta.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el mismo lugar el sábado 10 de octubre, a partir de las 19:00 horas.

En la categoría Open Truck, Samuel Soto y Juan Carlos López comparten el liderato con 17 puntos. Por su parte, en la clase 28, Juan Jesús Méndez y Melanie Barrios también se encuentran empatados, con 47 unidades cada uno.

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