Ginger Molinares regresa a Mexicali tras hacer historia en el Mundial de Sambo

Familiares y amigos recibieron a la atleta de 16 años, quien consiguió bronce en Grecia y oro en Colombia. Su próximo objetivo es competir en el Mundial Juvenil de MMA en Turquía.

Mexicali,B.C.- Al ritmo de “El Ausente” y “El Cachanilla”, familiares y amigos recibieron a la atleta cachanilla Ginger Molinares, quien regresó a Mexicali después de participar en competencias internacionales, en las que consiguió una medalla de oro y otra de bronce.

La deportista bajacaliforniana aterrizó en Mexicali alrededor de las 13:00 horas y, al salir del aeropuerto, fue recibida por sus seres queridos. Su padre fue el primero en acercarse para entregarle un ramo de flores.

“Agradecida con todas estas personas; en especial a mi papá y mi mamá, que a lo largo de mi carrera me han estado apoyando. Espero poder seguir haciendo historia y motivar a muchas personas para hacer deporte”, compartió la bajacaliforniana de 16 años.

Molinares primero conquistó la medalla de oro en el GAMMA Pan American Championship de MMA, en la categoría sub-17 de menos de 56 kilogramos, celebrado en Colombia. Posteriormente, obtuvo el bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de Sambo, realizado en Grecia.

La medalla en sambo representó la primera presea para México en la historia de esta disciplina, en cualquier categoría o rama.

“Contenta por estos resultados, espero el siguiente año poder ir por más, pero estos resultados me motivan a seguir adelante, a pesar de que el sambo es un deporte muy poco conocido aquí en esta parte del país”, indicó Ginger.

La cachanilla continuará con sus entrenamientos para buscar nuevos logros y poner en alto el nombre de México, ahora con la mira puesta en el Mundial Juvenil de MMA, organizado por la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF), que se celebrará en Turquía del 1 al 7 de diciembre.

Como antecedente, Ginger ya sabe lo que es competir en este certamen, pues obtuvo la medalla de plata en la edición de 2024, disputada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

“En diciembre vendrá otro evento de MMA, que ahí es mi fuerte. Estoy buscando las posibilidades de asistir; igualmente, voy a seguir entrenando para seguir mejorando y seguir destacando”, comentó.

Las personas interesadas en apoyar a Ginger pueden enviarle un mensaje a través de sus redes sociales o comunicarse al 686 272 3209.

“Ha sido un camino largo, vemos el empeño que ella pone para todo, deporte, escuela. Es algo que se ha trabajado todos los días. Ya vamos a empezar a movernos porque todavía tenemos pagos de este viaje y ahora ya vendrá otro”, comentó Arturo Molinares, padre de Ginger.