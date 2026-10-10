Denuncia Luis Corona Wong tres agresiones de su expareja en Mexicali; teme nuevas agresiones

Luis Corona Wong denunció públicamente presuntos actos de acoso y agresiones por parte de su expareja sentimental, Laura Guadalupe “N” l Foto: Captura de pantalla

El hombre señaló a Laura Guadalupe “N”, nutrióloga con presencia en programas de la televisión local, de presuntamente acosarlo y agredirlo durante tres meses.

Mexicali,B.C.-Luis Corona Wong denunció públicamente presuntos actos de acoso y agresiones por parte de su expareja sentimental, Laura Guadalupe “N”, una nutrióloga que también ha participado en programas de revista de la televisión local, a quien señaló de protagonizar tres incidentes entre julio y octubre.

En un video publicado en su cuenta de Facebook, Corona Wong relató que el primer incidente ocurrió el 22 de julio, cuando, según su versión, la mujer ingresó al residencial donde vive, derribó la pluma de acceso y rompió la puerta de su vivienda con un bloque, hecho por el que aseguró que fue detenida.

Un mes después, afirmó, su expareja acudió a su lugar de trabajo, rompió un vidrio y lo agredió físicamente, aunque en esa ocasión, señaló, no hubo una detención.

El tercer incidente ocurrió el domingo 4 de octubre, día de su cumpleaños, cuando presuntamente la mujer volvió a ingresar al residencial, dejó una nota y lo esperó en una camioneta blanca, de acuerdo con el testimonio que compartió en redes sociales.

Este último episodio coincide con un reporte de la Policía Municipal sobre la detención de Laura Guadalupe “N”, de 32 años, por el delito de daño en propiedad ajena intencional, luego de que presuntamente siguiera a su expareja y chocara contra el vehículo que conducía.

De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:23 horas sobre la calzada Cetys y calle Novena, en la colonia Compuertas, después de que el C5 recibiera un reporte sobre una persona agresiva.

Según la declaración del hombre asentada por los agentes, al llegar a su domicilio observó una camioneta blanca que atribuyó a su expareja, por lo que decidió retirarse del lugar, pero la conductora presuntamente lo siguió, le cerró el paso e impactó su vehículo cuando él se negó a descender.

El choque ocasionó daños en el guardafango delantero izquierdo y una puerta del automóvil MG GT, por lo que los agentes detuvieron a la mujer y aseguraron la camioneta MG blanca modelo 2024 que conducía.

Teme ante un nuevo incidente

En su publicación, Corona Wong expresó preocupación por la posibilidad de que ocurra otro episodio y cuestionó que su expareja se encuentre en libertad tras los hechos que denunció.

“¿Qué va a pasar en el cuarto incidente?”, preguntó en el video, en el que también comparó la situación con el trato que, considera, recibiría si él fuera señalado como agresor.

Al finalizar su mensaje, agradeció a las personas que lo han apoyado durante el proceso.

La detención reportada por la Policía Municipal corresponde al incidente del 4 de octubre, mientras que los hechos de julio y agosto forman parte del testimonio difundido por Corona Wong. La situación jurídica de la mujer deberá determinarse por las autoridades competentes.