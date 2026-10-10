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Cachanilla entrena con Canelo Álvarez en España y busca pelear en Estados Unidos

Gerardo “Teo” Osuna (26-3, 24 KO’s) participa por segunda ocasión en un campamento del campeón mexicano y planea regresar al ring en territorio estadounidense a finales de 2026 o principios de 2027.

Cachanilla entrena con Canelo Álvarez en España y busca pelear en Estados Unidos

Cortesía

Mexicali,B.C.- El boxeador cachanilla Gerardo “Teo” Osuna (26-3, 24 KO) se encuentra en España, donde participa en sesiones de sparring para apoyar la preparación de Saúl “Canelo” Álvarez (63-3, 39 KO).

A mediados de 2026, Osuna viajó a San Diego, donde también tuvo la oportunidad de intercambiar golpes con el pugilista jalisciense, quien peleará el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, ante Christian Mbilli (29-0, 24 KO).

“Feliz, contento porque es la segunda vez que nos llaman para apoyar en los campamentos. Estaremos hasta el 24 de octubre. Todo esto llegó gracias a una invitación del equipo de Canelo y el aprendizaje es que es una persona humilde”, indicó el mexicalense.

Cachanillas brillan en España con oro y bronce en el Boxam 2026.

Mexicali

Cachanillas brillan en España con oro y bronce en el Boxam 2026.

Motivado por esta oportunidad, el pupilo de Néstor Lizárraga planea regresar al ring en Estados Unidos y conseguir su primera victoria en territorio norteamericano. Sus dos combates anteriores en ese país fueron en 2024 y 2025, y en ambos perdió por nocaut técnico.

Su compromiso más reciente fue el pasado 26 de septiembre, cuando venció por nocaut técnico a Humberto Gutiérrez en Tijuana.

“El objetivo es aprender sus técnicas, su disciplina, su manera de trabajar. Estamos planeando ya pelear en Estados Unidos, a finales de 2026 o de plano a principios de 2027”, concluyó el boxeador de 26 años.

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