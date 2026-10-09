Remmy Valenzuela reúne a más de 6 mil personas en el Palenque del FEX

Más de 6 mil personas se reunieron para corear los temas del cantante sinaloense, quien conquistó a los cachanillas con canciones como “Se Me Murió Mi Alma”, “Loco Enamorado” e “Invéntame”.

Mexicali,B.C.- Más de 6 mil personas abarrotaron el Palenque del FEX para disfrutar de Remmy Valenzuela, quien conquistó al público cachanilla con una presentación en la que los acordeones y las canciones de desamor fueron protagonistas de la noche.

El cantante sinaloense salió al escenario entre la ovación de los asistentes, quienes respondieron a su música coreando varios de sus temas más conocidos, en una velada marcada por el regional mexicano y las letras románticas que caracterizan su repertorio.

Durante el espectáculo, Remmy alternó entre instrumentos como la guitarra y el acordeón. En algunos momentos realizó ajustes antes de continuar con su presentación y mantener el ritmo del concierto ante sus seguidores.

Javier Gallegos

Entre las canciones que interpretó estuvieron “Se Me Murió Mi Alma”, “Loco Enamorado”, “Invéntame” y “Se Murió de Amor”, temas que hicieron cantar a los asistentes y mantuvieron el ambiente festivo en el recinto.

La respuesta del público convirtió al Palenque en un coro multitudinario, con los seguidores acompañando al intérprete en distintos momentos del espectáculo y demostrando su conexión con las canciones que lo han consolidado como uno de los exponentes del regional mexicano.

La asistencia superó las 6 mil personas, cifra similar a la registrada durante la presentación de Alfredo Olivas en el mismo recinto, lo que refleja la convocatoria de los conciertos de música regional mexicana dentro de las actividades del FEX.

Detalles del concierto

Artista: Remmy Valenzuela

Escenario: Palenque del FEX

Inicio: 11:05 pm

Final: alrededor de la 1 de la mañana

Duración aproximada: 2 horas

Canciones: “Se Me Murió Mi Alma”, “Loco Enamorado”, “Invéntame”, “Se Murió de Amor”, entre otras

Asistencia: Más de 6 mil personas

Momento destacado: El público coreando los éxitos románticos del cantante sinaloense