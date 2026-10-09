México busca acercarse al Mundial de Basquetbol Catar 2027; Quintero ve a Mexicali como posible sede

Omar Quintero explicó que la Selección Mexicana necesita dos triunfos en sus últimos cuatro partidos para acercarse a Catar 2027.

Mexicali,B.C.- La selección mexicana de basquetbol tiene la mira puesta en el Campeonato Mundial de Catar 2027 y buscará dar un paso importante hacia la clasificación durante la próxima ventana FIBA, programada para noviembre.

A falta de cuatro partidos para concluir el proceso clasificatorio, los 12 Guerreros ocupan el cuarto lugar del Grupo E, con marca de cinco victorias y tres derrotas. Por el momento, México estaría clasificando al Mundial como uno de los mejores equipos ubicados en la cuarta posición. En el otro grupo, Bahamas también ocupa el cuarto puesto, con récord de 4-4.

“Si ganamos dos de los cuatro juegos, posiblemente estaremos en el Mundial, y si ganamos tres de los cuatro, es un hecho que estaremos ahí jugando con México. Ya no habrá más posibilidades si quedamos fuera”, explicó el entrenador nacional, Omar Quintero.

México visitará a Chile el próximo 27 de noviembre, en Santiago, y posteriormente se enfrentará a Brasil el día 30, en São Paulo.

“Son dos aduanas bien complicadas. Chile lo ha hecho muy bien últimamente y después viene Brasil, que es el número nueve del mundo. Vamos por las dos victorias y, si logramos eso, prácticamente estaremos en Catar 2027”, señaló Quintero.

El combinado azteca buscará clasificarse a su séptimo Mundial de la FIBA. Su participación más reciente fue en 2023, cuando el torneo se celebró de manera conjunta en Filipinas, Japón e Indonesia.

Karim López, referente del basquetbol mexicano

Uno de los temas que genera mayor expectativa es el futuro de Karim López en la NBA con los Memphis Grizzlies. Quintero destacó el potencial del jugador y confió en que su llegada a la liga estadounidense marque una nueva etapa para el basquetbol mexicano.

“Será el mejor mexicano que vamos a tener en la NBA. En sus juegos de práctica lo ha hecho increíble y pensamos que dejará huella en la NBA para México”, afirmó.

El entrenador también resaltó el compromiso de López con la selección nacional y su disposición para mantenerse cerca de sus compañeros.

“Karim está súper comprometido con el equipo. Primero esperamos conseguir el pase al Campeonato del Mundo. Es un jugador que siempre quiere estar; de una u otra manera se ha hecho presente, les manda cosas a los compañeros y, gracias a él, la selección viste Adidas”, comentó.

Renovación generacional y visorías

El cuerpo técnico también trabaja en el seguimiento de nuevos talentos para fortalecer al equipo de cara a los próximos compromisos internacionales. Para la temporada 2026-2027 de la NCAA, once basquetbolistas representarán a México.

“Poco a poco se ha venido haciendo ese cambio generacional. Los nuevos lo han estado haciendo bien, como All Wright, GiCarri Harris y Víctor Valdez en la NCAA. Más abajo están los hermanos Barnes, Yahir Olano y Adrien Porras. Son jugadores grandes y atléticos y, combinados con la experiencia de Ibarra y Bonilla, podemos hacer grandes cosas”, explicó.

Durante su breve visita a tierras cachanillas, el estratega nacional aprovechó para observar a los jugadores que militan en Soles de Mexicali y Fuerza Regia de Monterrey.

“Me sirve para ver a mis jugadores en ritmo, en un juego de nivel. Es espectacular el juego de Joshua Ibarra y JJ Ávila; por el otro lado está Brayan Martínez, quien salió tocado en la primera mitad, y Juan Contreras, que pone mucha energía y esfuerzo tanto en defensa como en ataque”, destacó.

Mexicali podría recibir a la selección mexicana

Además de los objetivos deportivos, Quintero abrió la posibilidad de que Mexicali reciba un partido de preparación de la selección mexicana durante 2027, posiblemente ante un rival de buen nivel internacional.

“Para el próximo año, un juego de preparación aquí contra alguna selección fuerte. Mexicali se merece un espectáculo de esta índole; sabemos que es una de las mejores plazas de la República y será cuestión de tiempo”, expresó.