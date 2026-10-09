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Humberto Castellanos cumplirá su esperado debut con Águilas

Tras dos temporadas de espera por situaciones ajenas a lo deportivo y una lesión, el lanzador derecho debutará con Mexicali este 14 de octubre ante Hermosillo.

Humberto Castellanos cumplirá su esperado debut con Águilas

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Mexicali,B.C.- La tercera fue la vencida para Humberto Castellanos, quien defenderá por primera vez la casaca de los Águilas de Mexicali en la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El lanzador derecho fue traspasado desde los Charros de Jalisco en 2024; sin embargo, su historia con los emplumados comenzará el próximo 14 de octubre, cuando enfrenten a Hermosillo.

“Las dos temporadas pasadas no estuve por situaciones que uno no controla fuera de lo deportivo. Desde 2025 iba a venir, pero tuve un problema con una hernia y el doctor me dijo que serían de tres a cuatro meses de recuperación”, explicó Castellanos.

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Humberto cuenta con cuatro temporadas de experiencia en las Grandes Ligas: una con los Astros de Houston y tres con los Diamondbacks de Arizona. Posteriormente, durante el primer semestre de 2025, jugó con los CTBC Brothers de Taiwán, equipo con el que registró una marca de 10-7 en 23 aperturas.

“Son diferentes los beisboles. La pelota de invierno es diferente, hablando de las plazas y los jugadores. La experiencia en Asia es muy rápida; en MLB se esperan muchos home runs y aquí los bateadores tienen mucho colmillo”, señaló.

El pasado 8 de septiembre, durante una conferencia de prensa, el mánager Roberto “Chapo” Vizcarra contempló al jalisciense dentro de su rotación de abridores.

“Estoy contento con esos planes. Nunca he pichado en Mexicali; estuve en el bullpen y es un poco diferente a lo que estaba acostumbrado en verano. La bola se mueve mucho más aquí. Vengo a aportar, cualquiera que sea mi rol”, comentó.

Por último, el jugador de 28 años aseguró que ya está acostumbrado al cronómetro que regula el tiempo entre lanzamientos.

“En Taiwán estaba; en verano también. Sí he tratado de ajustar esos detalles para ser más rápido. En lo personal, utilizo el pitch count para no estar checando mucho con el catcher y tratar de evitar problemas con el cronómetro”, concluyó.

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