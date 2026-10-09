Busca Norma Bustamante conciliar posturas sobre el Mercado Municipal ante falta de presupuesto

La alcaldesa de Mexicali se reunió con historiadores y representantes del sector privado para explorar alternativas de rescate; el proyecto podría concretarse en la siguiente administración.

Mexicali,B.C.- El rescate del Mercado Municipal de Mexicali continúa sin una solución definida ante las diferencias entre quienes defienden la conservación de su valor histórico y quienes proponen una intervención con inversión privada mediante el proyecto Mercado Verde. Mientras ambas posturas buscan abrirse paso, el Ayuntamiento reconoce que no cuenta con presupuesto para construir un nuevo mercado.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, informó que ha sostenido reuniones con representantes de ambos sectores para identificar puntos de coincidencia y avanzar hacia una propuesta para el inmueble.

Por una parte, se reunió con las historiadoras Isabel Verdugo y Yolanda Sánchez Ogás, quienes defienden la conservación del patrimonio histórico de la ciudad.

Bustamante Martínez expresó su respeto por esta postura, aunque señaló que las limitaciones financieras del municipio impiden que el Ayuntamiento asuma directamente la construcción de un nuevo mercado.

Por otro lado, recibió a representantes de la iniciativa privada que impulsan el proyecto Mercado Verde, encabezados por Marisela Romero de Guajardo, quienes presentaron una propuesta de inversión para intervenir el espacio como una alternativa que busca conciliar la conservación histórica con el desarrollo comercial.

Reconocen diferencias sobre el futuro del Mercado Municipal

La alcaldesa reconoció que alcanzar un acuerdo entre ambas visiones representa un reto, debido a las diferencias sobre la manera en que debe rescatarse el inmueble.

“No está tan sencillo”, expresó al referirse a las dificultades para conciliar las propuestas. Sin embargo, sostuvo que mantener el diálogo será necesario para encontrar una solución compartida.

Aunque el proyecto podría concretarse durante la siguiente administración municipal, Bustamante Martínez indicó que su gobierno busca establecer mesas de trabajo y sentar las bases para que las partes involucradas puedan avanzar hacia un acuerdo.