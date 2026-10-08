El Congreso de BC busca que policías municipales porten su arma de cargo fuera de servicio como protección

Los policías podrían portar su arma de cargo aun cuando se encuentren fuera de servicio, como una medida adicional de protección ante el riesgo de ataques relacionados con su labor l Foto: Archivo

La propuesta busca que agentes municipales puedan llevar consigo el arma asignada aun cuando termine su jornada laboral.

Mexicali,B.C.-Los policías podrían portar su arma de cargo aun cuando se encuentren fuera de servicio, como una medida adicional de protección ante el riesgo de ataques relacionados con su labor, de acuerdo con una propuesta que el Congreso del estado de Baja California pretende llevar al Congreso de la Unión.

La iniciativa plantea modificar el esquema actual para que los agentes de las distintas corporaciones de seguridad puedan mantener consigo el arma asignada después de concluir su jornada, particularmente ante el riesgo que enfrentan al trasladarse o permanecer en sus domicilios, esta medida surge ante la necesidad de protección debido a los últimos actos delictivos que han privado de la vida a agentes de la ley.

El diputado Juan Manuel Molina García señaló que los elementos de seguridad continúan expuestos aun cuando termina su horario laboral, debido a que su actividad puede generar conflictos con personas involucradas en hechos delictivos. “Son policías las 24 horas del día”, expresó.

Molina García explicó que en algunos casos los agentes han sido víctimas de ataques en sus propios domicilios, situaciones que incluso pueden poner en riesgo a sus familias, por lo que consideró necesario establecer medidas adicionales de protección.

Una propuesta que ya llegó a la Corte

La posibilidad de que los policías lleven su arma de cargo fuera de servicio ya había sido planteada anteriormente en Baja California, pero en 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se trataba de una facultad correspondiente al ámbito federal.

Molina García señaló que el criterio de la Corte no estableció que la medida fuera incorrecta, sino que correspondía al Congreso de la Unión legislar sobre el tema.

Por lo que explicó que la propuesta sería presentada nuevamente, pero ahora ante el Poder Legislativo federal, con el objetivo de que pueda aplicarse a elementos municipales, estatales y federales.

Destacó que el planteamiento también busca eliminar las diferencias que actualmente existen entre corporaciones respecto a la posibilidad de portar el arma fuera de servicio.

“¿Cómo es que unas corporaciones tienen la posibilidad de hacerlo y otras corporaciones no?”, cuestionó.

El diputado sostuvo que la legislación federal en materia de armas de fuego debe revisarse para determinar las condiciones bajo las cuales los elementos podrían conservar el arma de cargo fuera de su horario laboral.

El dictamen 115 fue aprobado por 20 votos a favor.