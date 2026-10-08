Cancelan concierto de Natanael Cano en Mexicali y el resto de su gira

El concierto de Natanael Cano programado para el 14 de noviembre en Mexicali fue cancelado l Foto: Cortesía

El cantante suspendió todas las fechas de su gira “Natanael Cano Vol. 1” para enfocarse en su salud y recuperación; la presentación en Mexicali estaba programada para el 14 de noviembre

MEXICALI.– El concierto de Natanael Cano programado para el 14 de noviembre en Mexicali fue cancelado, junto con las demás fechas pendientes de su gira “Natanael Cano Vol. 1”, luego de que el cantante anunciara que hará una pausa para “atender su salud y recuperarse”.

A través de un comunicado, el artista y su equipo informaron que, tras analizar la situación, decidieron suspender las presentaciones restantes de la gira para que pueda concentrarse en su bienestar.

La fecha de Mexicali estaba prevista para el estacionamiento de la Ciudad Deportiva, de acuerdo con el calendario difundido por el equipo del cantante.

En un primer comunicado, la familia y el artista señalaron que Natanael Cano se encontraba en condición estable, pero que necesitaba tiempo y espacio para descansar, recibir atención y enfocarse en su salud. No se detalló el motivo específico de su situación médica.

Además de Mexicali, fueron canceladas las presentaciones previstas en Mérida, Veracruz, Puebla, Toluca, Oaxaca, Morelia, Monterrey, Torreón y Acapulco, programadas entre octubre y diciembre.

Habrá reembolsos

Sobre la devolución del dinero, el equipo informó que los reembolsos se realizarán a través de cada boletera y pidió a los compradores mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer los pasos a seguir.

En el comunicado, el cantante agradeció el apoyo y la comprensión de sus seguidores y pidió respeto a su privacidad durante este proceso.