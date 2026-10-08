Agua sucia, poca presión y cortes constantes; comunidad de Islas Agrarias B tiene más de dos meses enfrentando esta problemática l Foto: Cortesía

Habitantes del Grupo B aseguraron que el suministro llega sucio, con baja presión y cortes diarios; también solicitaron cuentas sobre más de 450 mil pesos recaudados por el servicio

Mexicali,B.C.-Habitantes del ejido Islas Agrarias, Grupo B, se han enfrentado desde alrededor de dos meses a un suministro de agua sucia en el sistema del hogar, con líquido que llega sucio, baja presión y cortes frecuentes, mientras aseguraron que a pesar de sus esfuerzos por buscar ayuda todavía no tienen una fecha definida para la solución de las fallas.

Los pobladores señalaron que han solicitado la intervención de distintas dependencias para atender la problemática, ante la falta de respuestas concretas por parte del comisariado ejidal y de los responsables de la planta de agua.

Una persona que participó como representante de los inconformes de la comunidad explicó la situación bajo condición de anonimato, debido al temor a posibles represalias por las denuncias y exigencias de la comunidad.

Explicó que han acudido a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Agraria.

Sobre la visita de personal técnico de la Cespm a las instalaciones de la planta, los pobladores sostuvieron que esta fue resultado de las gestiones realizadas por la propia comunidad y no de una iniciativa del comisariado ejidal.

Sin fecha para la compra de filtros y motores

Los habitantes explicaron que durante la asamblea del 27 de septiembre con comisariado ejidal y el comité de la planta de agua potable no se estableció una fecha para adquirir filtros y motores nuevos, por lo que persiste la incertidumbre sobre cuándo mejorará el servicio.

Indicaron que los motores únicamente fueron reparados, mientras que los problemas de calidad del agua, presión y continuidad del suministro continúan afectando a la comunidad.

La inconformidad también se centra en la administración de los recursos recaudados por el servicio, pues los pobladores solicitan conocer el destino de más de 450 mil pesos que, aseguraron, se han obtenido mediante los pagos de los usuarios.

La comunidad de Islas Agrarias señaló que hasta el momento no se les ha presentado un estado de cuenta que permita conocer los ingresos y egresos relacionados con la operación de la planta.

Piden participar en las decisiones del ejido

Otro de los reclamos es la negativa, según los habitantes, a permitir la conformación de un comité o junta de pobladores que participe en la atención de los problemas de la comunidad y en la vigilancia de los recursos.

Los residentes también expresaron preocupación por presuntas amenazas de expulsión del ejido contra quienes exigen mejoras en el suministro de agua, situación que, señalaron, contribuye al temor de quienes participan en las denuncias.

Sostienen que las mejoras efectuadas en espacios como el parque y los baños del panteón se realizaron mediante la junta de mejoras y no como resultado de acciones del comisariado ejidal.

Ante esta situación, solicitan transparencia en el manejo de los recursos, fechas concretas para la adquisición de equipo, participación en las decisiones comunitarias y garantías de que el agua suministrada sea segura para el consumo humano.

Hasta el momento, la información proporcionada por los inconformes no incluye una respuesta del comisariado ejidal ni de los responsables de la planta de agua sobre los señalamientos.