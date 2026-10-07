Pancho Villa GT golea y se instala en la final de la Liga Urbana Femenil.

Las dirigidas por Daniel López aplastaron 8-0 a ROES Soccer y disputarán el título ante Manchester Vera este domingo 11 de octubre.

Mexicali,B.C.- Pancho Villa GT necesitó apenas 45 minutos para encaminar su pase a la final, luego de golear 8-0 a ROES Soccer en el encuentro disputado en el campo Pancho Villa.

La tropa dirigida por Daniel López enfrentará a Manchester Vera por el título de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza este domingo 11 de octubre, a las 20:00 horas, con sede aún por definir.

Abril Beltrán abrió el marcador al minuto 15 con un disparo de pierna derecha desde fuera del área para poner el 1-0. Dos minutos después, Inglis Hernández apareció dentro del área y, de primera intención, colocó el 2-0 al minuto 17.

Hernández volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 20, cuando aprovechó un rebote dejado por la portera rival y únicamente empujó el balón para conseguir el 3-0.

Más tarde, Jessica Medina sorprendió con un disparo de derecha desde fuera del área para ampliar la ventaja a 4-0 al minuto 30.

Antes del descanso, Monserrat Díaz recibió un pase filtrado y superó a la portera rival para marcar el 5-0 al minuto 35. Medina consiguió su doblete al 43’, con un disparo de bote pronto con la zurda dentro del área para poner el 6-0.

En la segunda mitad, Beltrán volvió a aprovechar un rebote de la guardameta y, con la pierna derecha, marcó el 7-0 al minuto 57.

Finalmente, Beltrán completó su triplete al 65’, con un disparo de zurda desde fuera del área que sentenció el 8-0 definitivo.

Rottweilers Cachanillas también avanzan

En la otra llave de semifinales, las Rottweilers Cachanillas golearon 9-0 a Calexico Manchester y buscarán conquistar el bicampeonato de la categoría.