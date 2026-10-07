Estudiantes reciben reconocimiento y apoyo académico de Safran

Esta iniciativa tuvo su primera edición en 2019 y busca ampliar el apoyo.

Mexicali,B.C.- Se llevó a cabo una edición más del Reconocimiento Académico de Safran, donde integrantes de la comunidad de la empresa se dieron cita este viernes 25 de septiembre para participar en la entrega anual de reconocimientos y apoyos por méritos escolares a familiares de empleados.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la participación de la empresa y brindar un apoyo como recompensa al esfuerzo académico de los estudiantes.

Para esta edición, se otorgó apoyo a alrededor de 100 becados. Con cada edición ha aumentado la cantidad de estudiantes beneficiados. Esta iniciativa tuvo su primera edición en 2019 y busca ampliar el apoyo, así como fortalecer y hacer crecer la comunidad.

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Durante el evento se entregaron apoyos económicos y mochilas a los estudiantes.

También se tuvo la oportunidad de entrevistar al gerente de Recursos Humanos, Marco Antonio Valencia, quien agradeció la asistencia de los participantes y destacó que este evento se realiza con cariño para la comunidad, además de buscar motivar a los estudiantes a continuar con su preparación académica.

Por parte de los empleados, se agradeció el apoyo brindado por la empresa, ya que representa un motivo más para continuar creciendo y avanzando tanto en el ámbito educativo como en el laboral.