Cambios en el comercio internacional ponen nuevos retos; Index Mexicali los llevará a su primera cumbre

La primera Cumbre de Comercio Exterior y Aduanas de Index se realizará el 12 de noviembre y pondrá sobre la mesa los cambios regulatorios, el T-MEC y la inteligencia artificial

Mexicali,B.C.-La industria maquiladora y de exportación atraviesa una nueva etapa marcada por reglas más estrictas, mayores exigencias de cumplimiento y una transformación tecnológica que está cambiando la forma de operar de las empresas, por lo que Index Mexicali reunirá a especialistas para analizar estos desafíos.

El próximo 12 de noviembre se realizará por primera vez en Mexicali la Cumbre de Comercio Exterior y Aduanas, un encuentro que tendrá como ejes los cambios regulatorios impulsados durante la actual administración, la renegociación del T-MEC y el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en las operaciones del sector.

La cumbre contará con especialistas con amplia trayectoria en comercio exterior y aduanas, entre ellos Eduardo Reyes Díaz-Leal, conferencista internacional y experto en comercio exterior, quien ha escrito 138 libros sobre la materia, así como Juan Díaz Mazadiego, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en la Secretaría de Economía y es especialista en normas oficiales y temas relacionados con comercio exterior.

Glenda Lizbette Siono Cota, directora de Comercio Exterior de Servicios Aduanas World Traffic, quien participará en el análisis de los retos que enfrentan actualmente las empresas que realizan operaciones de comercio internacional.

Una industria ante nuevas reglas

El encuentro busca que representantes de la industria conozcan de primera mano los cambios que pueden modificar sus operaciones, desde nuevas disposiciones regulatorias hasta los efectos que tendrá la actualización del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Otro de los temas que tomará relevancia será la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, ante un escenario en el que las empresas no solo deben cumplir con mayores requisitos, sino también adaptarse a nuevas tecnologías para mantener su competitividad.

La participación de especialistas, organismos empresariales y representantes de comités nacionales permitirá abordar los cambios desde distintas perspectivas y ofrecer a las empresas elementos para anticiparse a las nuevas exigencias del comercio internacional.

Para mayores informes puede conocer los precios y disponibilidad de lugares en la página de Index Mexicali en facebook.