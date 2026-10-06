FRONTERA/GAMER: Ya jugamos Final Fantasy VII Revelation, te contamos de qué va

Square Enix nos permitió probar una sección avanzada de la aventura, donde Vincent, Cid y el nuevo sistema de vestuarios muestran algunas de las novedades del capítulo final.

Mexicali,B.C.-Cada vez está más cerca el momento de terminar la historia del Remake de Final Fantasy VII y Square Enix nos dio la oportunidad de probar unos minutos de Revelation, la tercera y última parte de la trilogía, en una demo que nos llevó directamente a una sección avanzada de la aventura.

La prueba se desarrolla dentro del cráter, donde Cloud y sus compañeros exploran una zona llena de peligros, enemigos y un ambiente que incluso dificulta la respiración de los personajes.

Aunque nuestra sesión fue breve, permitió conocer algunos de los cambios jugables de esta entrega, incluyendo la incorporación de Cid y Vincent como miembros del equipo y un nuevo sistema de vestuarios que amplía las posibilidades estratégicas durante el combate.

Foto; Cortesía

Cid y Vincent entran al combate

Durante la demo jugamos principalmente con Cloud, Cid y Vincent, quienes mostraron sus propias habilidades dentro del sistema de acción que ha caracterizado a esta trilogía.

La incorporación de ambos personajes amplía las opciones para formar la party y experimentar con distintas combinaciones durante los enfrentamientos. Sin embargo, la novedad que más llamó mi atención fue el sistema de vestuarios, una mecánica que recuerda al sistema clásico de trabajos de otras entregas de Final Fantasy.

Estos atuendos no funcionan únicamente como cambios estéticos, también otorgan nuevas habilidades y permiten modificar el papel de cada personaje dentro del combate.

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Vístete para el trabajo que quieres

Durante nuestra partida, Cloud llevaba equipado un vestuario de invocador, lo que le permitía llamar aliados externos para participar directamente en las peleas. Estas invocaciones pueden realizar ataques e incluso combinar movimientos con los integrantes de la party, funcionando temporalmente como un miembro adicional del grupo.

También pudimos observar a Tifa, Barret, Red XIII y otros personajes utilizando diferentes vestuarios, cada uno acompañado por nuevas posibilidades de combate. La mecánica abre espacio para experimentar con distintas configuraciones y estrategias dependiendo de qué atuendos están equipados en cada integrante del equipo.

El combate conserva la combinación de acción y estrategia de las entregas anteriores, pero los nuevos vestuarios y ataques especiales añaden otra capa de posibilidades al sistema.

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Caramelo visual en Revelation

La demo fue jugada en una PlayStation 5 Pro, donde el juego mantuvo una imagen limpia y una tasa de cuadros estable tanto durante la exploración como en los combates.

El interior del cráter permite que el apartado visual tenga especial protagonismo. Los efectos de iluminación destacan durante las peleas y las cinemáticas, manteniendo el nivel de presentación que ha acompañado a esta trilogía.

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El final está cada vez más cerca

Los pocos minutos que duró la demo fueron suficientes para mostrar algunas de las ideas con las que Final Fantasy VII Revelation busca cerrar una historia que Square Enix ha construido durante varios años.

Y la llegada de Cid y Vincent al grupo, junto con el sistema de vestuarios y sus nuevas habilidades, amplía una fórmula de combate que mantiene las bases establecidas por las entregas anteriores.

Final Fantasy VII Revelation llegará el 8 de abril de 2027 a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.