Baja California exportó casi 15 mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2026

De acuerdo con el reporte del INEGI, las exportaciones manufactureras representaron el 98% del total estatal durante este periodo l Foto: Archivo GH

El estado registró un aumento anual de 9% en sus exportaciones durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el INEGI.

Baja California registró 14 mil 917.8 millones de dólares en exportaciones durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La cifra representó un aumento anual de 9% y colocó al estado en el quinto lugar nacional, con una participación de 7.6% del total de las exportaciones del país.

Del total registrado en Baja California, 14 mil 623.5 millones de dólares correspondieron al sector manufacturero, mientras que 291.7 millones de dólares fueron del sector agropecuario.

De acuerdo con el reporte del INEGI, las exportaciones manufactureras representaron 98% del total estatal durante este periodo.