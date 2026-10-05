Protestan estudiantes de Cecyte Ejido Puebla por presunto bullying a alumna con autismo

Estudiantes del Cecyte Ejido Puebla se manifestaron este lunes a las afueras del plantel para exigir atención a un presunto caso de bullying en contra de una alumna con autismo l Foto: Javier Gallegos

Autoridades del Cecyte de Baja California acudirán este martes al plantel para atender la situación; dirección explicó que el caso debe seguir un proceso ante el Tribunal de Convivencia Escolar

Mexicali,B.C.-Estudiantes del Cecyte Ejido Puebla se manifestaron este lunes a las afueras del plantel para exigir atención a un presunto caso de bullying en contra de una alumna con autismo, situación que llevó a la dirección de la escuela a instalar una mesa de diálogo con madres y padres de familia y representantes estudiantiles.

Los estudiantes cuestionaron la actuación de las autoridades escolares y solicitaron medidas contra los alumnos señalados por las presuntas agresiones.

Ante la movilización, el director del plantel, José Cruz Miranda, sostuvo una reunión con integrantes de la comunidad escolar para explicar el avance del caso y el procedimiento que debe seguirse para determinar posibles sanciones.

El director explicó que la investigación requiere levantar testimonios y elaborar actas de hechos con la presencia de un adulto responsable cuando se trata de menores de edad, por lo que las denuncias deben integrarse formalmente antes de determinar responsabilidades.

De acuerdo con la dirección, entre 18 y 22 personas acudieron al plantel para rendir declaraciones, aunque no todas estuvieron relacionadas con el presunto bullying contra la alumna con autismo.

Entre los señalamientos también se mencionaron presuntos insultos contra una estudiante trans, casos de discriminación y supuesto favoritismo hacia algunos estudiantes.

Tras revisar los testimonios, la autoridad escolar identificó dos declaraciones relacionadas de manera directa o indirecta con los señalamientos en contra de la estudiante, mientras que el resto correspondió a otros conflictos y denuncias dentro de la comunidad escolar.

Sanciones deben pasar por Tribunal de Convivencia

Respecto a las exigencias de algunos estudiantes para que los alumnos señalados fueran expulsados de manera inmediata, el director explicó que la dirección no tiene facultades para determinar por sí sola una suspensión o expulsión definitiva.

Según el Manual de Convivencia del subsistema, las faltas deben ser analizadas por el Tribunal de Convivencia Escolar, órgano encargado de determinar las medidas correspondientes.

El tribunal está integrado por personal directivo y académico, docentes, orientadores, prefectura y representantes estudiantiles, quienes deben cumplir con condiciones de imparcialidad para participar en la resolución de los casos.

El procedimiento contempla una clasificación de las conductas como faltas leves, graves y muy graves, además de establecer una gradualidad en las sanciones.

Por ello, el director señaló que una expulsión definitiva no puede aplicarse únicamente a partir de un señalamiento, sino que debe existir una resolución previa que determine responsabilidad y, en los casos que correspondan, un antecedente formal antes de llegar a una baja definitiva por reincidencia.

Director no salió inicialmente ante estudiantes

Durante la manifestación, el director no salió inicialmente a dialogar directamente con los estudiantes, debido a que, según explicó, tuvo temor después de que le fuera arrojada una piedra durante la protesta.

Posteriormente, la dirección abrió el diálogo con madres y padres de familia y con estudiantes representantes del movimiento para abordar las inquietudes relacionadas con el caso.

La atención continuará este martes a las 8:00 horas, cuando autoridades del Cecyte BC acudirán al plantel Ejido Puebla para conocer la situación y atender las demandas planteadas por la comunidad estudiantil.

El caso permanece en proceso de revisión mientras se integran los testimonios y se determina, conforme al procedimiento establecido, si existen responsabilidades y qué medidas corresponderían.