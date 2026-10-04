Contemplan instalación de nuevos semáforos ante crecimiento urbano en Mexicali

La instalación se llevaría a cabo en los cruceros que cuentan con un mayor flujo vehicular l Foto: Archivo GH

Se analiza intervenir en los cruceros con mayor flujo vehicular y problemas de tránsito.

Mexicali,B.C.-Debido al crecimiento urbano y al aumento del tráfico vial en el municipio, se contempla la posibilidad de instalar nuevos semáforos en cruceros que presentan una mayor demanda vehicular.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, dio a conocer que dicho proyecto podría llevarse a cabo antes de que termine la actual administración.

Como lo he dicho siempre, la ciudad crece de una manera diaria, constante, y todo eso tiene que ver con tráfico, semaforización y señalamiento”, expresó.

La instalación se llevaría a cabo en los cruceros que cuentan con un mayor flujo vehicular, debido a que se están ocasionando afectaciones en el tránsito.

Respecto a la reparación de los semáforos que resultaron dañados ante las fuertes lluvias que se registraron en Mexicali días pasados, la edil aseguró que se trata de una tarea que se realiza de manera constante.

En la mayoría de las ocasiones, las fallas en la energía eléctrica son la principal causa de que los semáforos dejen de funcionar, ya que no todos son automatizados.

Algunas son fallas de nuestros semáforos, pero todas las fallas que se presentaron estas pasadas lluvias son los cortes de luz, se apagan, algunos son automatizados, otros no, son manuales, hay que ir a prenderlos”, mencionó.

En los últimos cruceros que han presentado fallas en sus semáforos, se ha requerido la presencia de agentes municipales asignados al área de tránsito, debido al caos vial que suele ocasionarse.

Actualmente, no se contempla la actualización de los semáforos más dañados de la ciudad, únicamente la instalación en puntos de mayor interés.