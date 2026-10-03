Luis “Abuelo” de la Mora va por el cinturón Victoria CMB en la gran final de Tierra de Victorias

El boxeador cachanilla de 19 años avanzó a la Gran Final del Torneo Tierra de Victorias y enfrentará el 14 de noviembre a Alexis “Piky” Espinoza por el cinturón de peso gallo.

Mexicali,B.C.- El boxeador cachanilla Luis “Abuelo” de la Mora (7-1, 1 KO) se instaló en la gran final del Torneo de Box Tierra de Victorias, evento a cargo de la promotora Zanfer.

El pugilista del Gimnasio Pancho Villa se enfrentará el 14 de noviembre a Alexis “Piky” Espinoza (13-1, 7 KO) por el cinturón Victoria CMB, en la división de peso gallo.

“Será una gran pelea. Ha hecho sparring con Naoya Inoue, pero tenemos que seguir entrenando, seguir poniéndole ganas para ganar el título y representar a Zanfer en febrero ante el campeón de Latin KO Promotions”, señaló De la Mora.

En las semifinales, el cachanilla derrotó por decisión dividida al tapatío Juan “Corso” Flores, en Yucatán, con tarjetas de 78-73 y 77-74 a su favor, mientras que un juez vio ganador a Flores por 76-75.

“Fue una pelea dura, la miré difícil. En los primeros cuatro rounds entramos muy bien, le pegué un buen gancho; después me cansé un poco en uno o dos rounds. Creo que la clave para ganar fue la paciencia al momento de atacar”, comentó Luis, de 19 años.

Luego de su victoria del 26 de septiembre, “Abuelo” de la Mora regresará a los entrenamientos el 5 de octubre, con sesiones por la mañana y por la tarde.

“Ganar este título te da mejor posicionamiento en el ranking y posiblemente buscar opciones para una pelea en peso gallo. Ahorita toca unos días de descanso, pero la próxima semana ya volvemos al gimnasio a buscar sparring con ‘Gallo’ Huerta, ‘Azulito’ Ramírez, entre otros”, concluyó el pupilo de Alberto Ramos.