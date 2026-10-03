Llega “D.A.R.E. Después de Clases” a secundarias de Mexicali tras beneficiar a casi 40 mil alumnos

El programa amplió sus actividades en Mexicali con talleres de cultura y deporte fuera del horario escolar l Foto: Cortesía

El programa amplió sus actividades en Mexicali con talleres de cultura y deporte fuera del horario escolar, dirigidos a estudiantes como alternativa para prevenir el consumo de drogas y conductas violentas.

Mexicali,B.C.-Casi 40 mil estudiantes han sido beneficiados durante este año con los talleres de D.A.R.E. Mexicali, programa que este viernes puso en marcha una nueva etapa con el arranque oficial de “D.A.R.E. Después de Clases”.

Las actividades iniciaron en la Secundaria General No. 66 “Profra. María Rosalva Félix Beltrán”, donde se desarrollarán talleres de cultura y deporte dirigidos a estudiantes, con el propósito de promover alternativas para prevenir el consumo de drogas y conductas violentas.

El arranque fue encabezado por la presidenta municipal, Norma Alicia Bustamante Martínez, quien estuvo acompañada por Nancy Adilene Landeros Ruelas, directora del Patronato D.A.R.E. Mexicali, y Luis Felipe Chan Baltazar, director de Seguridad Pública Municipal.

Durante el evento también se reconoció la participación de Armando Meza Correa, director de la Secundaria General No. 66, y Gina Ivette Banda Valderrama, directora de la Secundaria No. 208, planteles que se sumaron a esta iniciativa.

El programa busca llevar las actividades preventivas a espacios posteriores a la jornada escolar, mediante talleres que incorporan la cultura y el deporte como parte de las acciones dirigidas a estudiantes.