La obra infantil “Catsup” llega a BC por primera vez y traé la pandemia a la mirada de los niños

La obra aborda el confinamiento desde la imaginación de una niña y llegará a Mexicali con entrada gratuita como parte del Festival de Baja California Ray Garduño.

Mexicali,B.C.- La pandemia puede recordarse desde el encierro, la incertidumbre y la distancia, pero también desde el juego y la imaginación de las infancias. Esa es la perspectiva que propone la obra teatral “Catsup”, que llegará a Mexicali como parte del Festival de Baja California Ray Garduño.

La historia sigue a una niña que permanece en casa junto con su mamá durante el confinamiento, mientras su padre se encuentra lejos debido al cierre de aeropuertos y fronteras. Su único contacto con el exterior es Marcos, un repartidor con quien comienza a construir una amistad a través de una puerta.

Emmanuel Lapin, actor y encargado de la banda sonora de “Catsup”, explicó que interpreta a Marcos y también participa como músico de la obra, acompañando con sonidos y melodías los momentos de juego, tristeza e imaginación de la protagonista.

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Una pandemia vista desde la infancia

Más que presentar el confinamiento únicamente como una experiencia negativa, la puesta busca recuperar aquellos momentos en los que las familias encontraron formas de hacer más llevadero el encierro, como leer, jugar, ver películas y crear historias.

Lapin destacó que uno de los aspectos que distingue a la obra es que la experiencia se cuenta desde el mundo de la niña y no desde la perspectiva de los adultos.

De esta manera, la historia aborda emociones como el aburrimiento, el enojo y la necesidad de volver a salir y jugar.

El actor señaló que “Catsup” también propone una reflexión sobre el adultocentrismo, al buscar que niñas y niños tengan un espacio para reaccionar ante el teatro de manera natural, sin imponerles cómo deben comportarse o experimentar la función.

Otro de los objetivos de la obra es inspirar al público infantil a crear sus propios mundos y formas de hacer arte, aprovechando que el teatro ocurre en vivo frente a ellos.

La propuesta también contempla una sesión de preguntas y respuestas después de cada función, en la que las infancias pueden plantear dudas sobre los personajes y las convenciones teatrales.

Llegará a Mexicali con entrada gratuita

“Catsup” forma parte de la programación del Festival de Baja California Ray Garduño y tendrá una presentación en Mexicali el miércoles 7 de octubre, como parte de su recorrido por distintos municipios del estado.

La obra llegará por primera vez a Baja California y posteriormente continuará su recorrido por Tecate, Tijuana y Ensenada.

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Agenda en Baja California

Ensenada: martes 6 de octubre.

martes 6 de octubre. Mexicali: miércoles 7 de octubre.

miércoles 7 de octubre. Tecate: jueves 8 de octubre.

jueves 8 de octubre. Tijuana: viernes 9 de octubre.

Lapin destacó que para la compañía esta gira también representa una oportunidad para conocer cómo las infancias de Baja California recuerdan y vivieron el confinamiento.

La función en Mexicali tendrá entrada gratuita, por lo que las familias podrán acudir sin costo como parte de las actividades del festival.

Para la compañía, llevar esta historia a nuevos públicos también representa la oportunidad de abrir una conversación sobre lo que significó el confinamiento y recordar que, aunque hubo momentos de incertidumbre y desesperación, también existieron espacios de juego, imaginación y convivencia que ayudaron a atravesar ese periodo.