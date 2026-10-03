Incendio en edificios abandonados de Infonavit Cucapah; rescatan a tres personas del techo

Un incendio registrado durante la madrugada de este sábado movilizó a elementos de la Dirección de Bomberos y la Policía Municipal l Foto: Ilustrativa

Tres personas fueron rescatadas del techo de un edificio abandonado tras un incendio registrado durante la madrugada al sur de Mexicali; una mujer fue trasladada por inhalación de humo y dos hombres recibieron atención en el lugar

Mexicali,B.C.-Un incendio registrado durante la madrugada de este sábado movilizó a elementos de la Dirección de Bomberos y la Policía Municipal hacia unos edificios abandonados ubicados en el cruce de la avenida Luis Morones y Pontevedra, en el Infonavit Cucapah.

El reporte fue recibido alrededor de las 04:00 horas, cuando se alertó sobre una presunta explosión e incendio en uno de los inmuebles, donde suelen refugiarse personas en situación de calle.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, varias personas se encontraban al interior de la estructura cuando comenzó el fuego.

Durante las labores de emergencia, elementos de Bomberos utilizaron una escalera de rescate para llegar hasta la parte alta del inmueble, donde localizaron a tres personas que habían subido al techo para alejarse del humo.

Las tres personas fueron bajadas de la azotea y recibieron atención por parte de los servicios de emergencia.

Una mujer fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja para recibir valoración médica debido a síntomas de intoxicación por inhalación de humo, mientras que dos hombres fueron atendidos en el sitio y no requirieron traslado hospitalario.

Posibles causas del incendio

El personal de Bomberos indicó que, hasta el momento, no se había confirmado que el incendio hubiera sido provocado por una explosión.

Entre las posibles circunstancias se encuentran actividades como la quema de cobre, basura o la preparación de alimentos, aunque ninguna de estas versiones ha sido establecida oficialmente.

Además, se informó que durante la tarde del viernes los bomberos ya habían acudido al mismo inmueble para sofocar otro incendio, presuntamente relacionado con la gran cantidad de basura acumulada en la parte posterior del edificio.

La Policía Municipal y peritos de la Dirección Bomberos continúan con las investigaciones para determinar el origen exacto del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.