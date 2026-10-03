Impulsan alimentación saludable entre familias de la colonia Vicente Guerrero

Familias de la colonia Vicente Guerrero participaron en una jornada comunitaria con orientación sobre alimentación saludable y acceso a distintos servicios de atención y bienestar.

Mexicali,B.C.- Familias de la colonia Vicente Guerrero participaron en una jornada comunitaria enfocada en promover hábitos de alimentación saludable dentro de los hogares, como parte de la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Familia.

Durante la actividad, las y los asistentes presenciaron de manera virtual la ponencia “La Alimentación Saludable en la Familia”, impartida desde la Ciudad de México por Uritzimar San Martín López, directora general de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Nacional DIF.

La jornada fue encabezada por Diana Asunción Pérez Álvarez, directora del Sistema DIF Baja California, quien señaló que este tipo de actividades buscan acercar servicios y programas a las comunidades.

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La estrategia comenzó a implementarse en Baja California en marzo pasado y contempla jornadas mensuales que se realizan de manera simultánea en distintas entidades del país.

Además de la charla sobre alimentación, las familias tuvieron acceso a módulos y servicios relacionados con distintos programas comunitarios, entre ellos Huertos Comunitarios, Beneficencia Pública, Teatro Guiñol, Librobus y atención de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En la jornada también participaron dependencias como las secretarías de Salud, Bienestar y Cultura, así como la Defensoría de Oficio y el DIF Municipal de Mexicali, con servicios dirigidos a las familias de la zona.