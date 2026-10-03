Fernando Lozano busca superar las tres victorias por primera vez en la LMP

El lanzador ensenadense apunta a consolidarse como abridor de los emplumados por cuarta temporada consecutiva.

Mexicali,B.C.- El lanzador ensenadense Fernando Lozano buscará superar por primera vez en su carrera las tres victorias en una temporada de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

En las seis temporadas anteriores, el derecho ha conseguido como máximo tres triunfos, registro que alcanzó en las campañas 2020-2021, 2024-2025 y 2025-2026.

“Nunca he sobrepasado las tres victorias, me ha costado. Hay veces que en las tres o cuatro primeras salidas me va bien; otras veces el equipo responde y yo no. Es una de las metas: superar esas tres victorias”, comentó el lanzador de 26 años.

A lo largo de su trayectoria con los emplumados, Fernando Lozano cuenta con un registro de 12-15 en 37 aperturas, por lo que se perfila para ser abridor por cuarta temporada consecutiva durante el invierno.

“Es donde más nos gusta estar, abrir los juegos, desempeñarnos de lo mejor posible. Estoy agradecido con el ‘Chapo’, que tiene esa confianza hacia mí. Hay que aprovechar esa responsabilidad de abrir los juegos para afianzarse en la rotación”, recalcó.

Sobre el cronómetro de juego, que será de 15 segundos con las bases vacías y 20 segundos con corredor en base, el bajacaliforniano consideró que será beneficioso.

“En noviembre o diciembre está más fuerte el frío y, con el reloj, va a agilizar y habrá más movimiento dentro del juego. Creo que es una gran idea para el béisbol”, concluyó el pitcher.