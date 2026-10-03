Buscan que los niños vuelvan a interesarse por los libros ante las pantallas

La Secretaría de Cultura de Baja California busca que los libros infantiles resulten más atractivos para niñas y niños mediante diseños visuales y experiencias que despierten nuevamente su interés por la lectura l Foto: Cortesía

Mexicali,B.C.-Frente a una generación acostumbrada al uso de celulares y tabletas, la Secretaría de Cultura de Baja California busca que los libros infantiles resulten más atractivos para niñas y niños mediante diseños visuales y experiencias que despierten nuevamente su interés por la lectura.

Alma Delia Ábrego Ceballos, secretaria de Cultura del Estado, señaló que una de las estrategias consiste en poner mayor atención en el diseño de las publicaciones infantiles y desarrollar programas especiales dirigidos a este público.

Como ejemplo, mencionó “Los tesoros de Leo”, una publicación infantil que incorpora elementos visuales y narrativos con la intención de ofrecer una experiencia distinta y acercar a los menores a los libros.

Ábrego Ceballos consideró que los libros no deben intentar competir directamente con los teléfonos o las tabletas en rapidez, cantidad de información o estímulos visuales, sino ofrecer una experiencia diferente.

Explicó que la intención es que niñas y niños puedan adentrarse en una historia, observar sus elementos visuales y descubrir que la lectura también puede ser una actividad entretenida.

La secretaria de Cultura de Baja California también se refirió a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para restringir el uso de teléfonos y tabletas en las escuelas, al considerar que una medida de este tipo podría abrir espacio para que los estudiantes retomen actividades como la lectura, el arte y la convivencia presencial.

Reconoció que retirar estos dispositivos puede generar resistencia entre los menores, principalmente porque muchos están acostumbrados a contenidos inmediatos y a cambiar rápidamente de una actividad a otra.

Sin embargo, señaló que esa reacción puede modificarse cuando los niños tienen la oportunidad de experimentar otras formas de entretenimiento y aprendizaje.

Relató que durante los talleres de la Secretaría han observado que, después de dejar las tabletas, los menores comienzan a relacionarse con otros niños, participar en actividades y descubrir nuevas maneras de divertirse.

“En el caso del arte y la cultura, todo es proceso”, señaló.

Ábrego Ceballos explicó que, mientras las nuevas generaciones están habituadas a dinámicas rápidas, actividades como leer un libro, escuchar música o acudir al teatro requieren mayor tiempo de atención y una participación distinta.

Sostuvo que el reto no consiste solamente en alejar a los menores de las pantallas, sino también en ofrecerles alternativas capaces de despertar su curiosidad y mantener su interés.