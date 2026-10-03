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Arranca el Torneo de Liga de la LUFF con cuatro encuentros

Nueve equipos disputarán 18 jornadas en busca del campeonato y una bolsa de nueve mil pesos.

Arranca el Torneo de Liga de la LUFF con cuatro encuentros

cortesía

Mexicali,B.C.- Con cuatro encuentros arrancará el Torneo de Liga de la Liga Universitaria de Fútbol Femenil (LUFF).

El torneo estará conformado por nueve equipos, que disputarán 18 jornadas. El equipo campeón se llevará una bolsa de nueve mil pesos.

A las 18:00 horas, en el campo La Academia, Cachanillas enfrentará a Ferrocarril. A la misma hora, pero en el campo CREA, Cimarronas se medirá ante Imperio.

Scorpions e Imperio disputarán la final de la LUFF Femenil 2026-2

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Para las 20:00 horas, en la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas, Valparaíso Soccer enfrentará a Valparaíso Virreyes. Por su parte, en el campo CREA, Scorpions comenzará la defensa de su bicampeonato ante Calafia.

El equipo que tendrá jornada de descanso será Inter Álamo.

Además del premio económico para el equipo campeón, se reconocerá a la Jugadora MVP de la final y del torneo, así como a la mejor portera y a la máxima goleadora.

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