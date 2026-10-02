UABC invita a su Acuatlón para categorías juveniles

La competencia será este 3 de octubre desde las 8:00 horas, con mil metros de carrera, 250 de natación y otros mil metros de carrera.

Mexicali,B.C.- El Centro Deportivo UABC celebrará este 3 de octubre un Acuatlón, competencia que dará inicio a las 8:00 horas.

El costo de inscripción será de 300 pesos por atleta en la modalidad individual, mientras que para los relevos será de 400 pesos.

El punto de salida será la pista de atletismo de la Unidad Deportiva de la UABC, ubicada en avenida José Antonio Torres y Río Cocospero. El recorrido concluirá en el Complejo Acuático Universitario, localizado en Río Mocorito y Monclova, en el ex ejido Coahuila.

Las distancias para las categorías de 10 años y menores, hasta los 18 años, serán de mil metros de carrera, seguidos de 250 metros de natación y finalizarán con otros mil metros de carrera.

Al finalizar la competencia se entregarán medallas y reconocimientos a los tres primeros lugares de cada rama y categoría.