Confirma exsenadora Alejandra León retención de 12 horas en Garita Centro

Alejandra León mencionó que aparentemente estaría relacionada con una investigación en la que estarían involucradas personas de la actual administración estatal. Foto: Redes Sociales

Informó que intentaba cruzar a través de la garita peatonal cuando fue enviada a una segunda revisión por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza.

Mexicali, B.C.- Por aproximadamente 12 horas permaneció en segunda revisión la exsenadora de Baja California, Alejandra del Carmen León Gastélum, cuando intentó cruzar a Calexico, California, a través de la Garita Centro, situación que ella misma confirmó a través de sus redes sociales.

Dio a conocer que la mañana del jueves, alrededor de las 09:30 horas, cruzó a través de la garita peatonal; sin embargo, fue enviada a una segunda revisión por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

En dicha revisión, le realizaron diversas entrevistas y cuestionamientos por parte de distintas agencias, hasta que le permitieron continuar su ingreso a Estados Unidos alrededor de las 21:00 horas.

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Niega haber sido detenida

Ahí te tienen, hasta que te entrevisten ahí todas las agencias habidas y por haber, me entrevistaron de todas las áreas, departamentos”

A pesar de que diversos medios de comunicación informaron que había sido detenida, León Gastélum reiteró que se trató de una segunda revisión y que su visa no fue retirada.

Agregó que únicamente le revisaron su teléfono celular y le realizaron diversos cuestionamientos para, una vez terminado todo el proceso, permitirle continuar su camino.

Relaciona cuestionamientos con una investigación

Respecto al motivo de la revisión, mencionó que aparentemente estaría relacionada con una investigación en la que estarían involucradas personas de la actual administración estatal.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de las autoridades estadounidenses sobre el motivo de la revisión ni sobre que haya existido un arresto formal. Medios que reportaron el caso también señalan que CBP no ha informado públicamente las razones de la segunda revisión.