Cinco cachanillas representarán a México en la Copa del Caribe

Iker Bernal, Mateo Covarrubias, Rigoberto Juárez y Junior Hernández, dirigidos por Víctor Manuel Briseño, competirán del 5 al 11 de octubre en Colombia.

Mexicali,B.C.- Cinco peloteros cachanillas representarán a México en la Copa del Caribe 2026, que se llevará a cabo del 5 al 11 de octubre en Colombia.

Se trata de Iker Bernal, Mateo Covarrubias, Rigoberto Juárez y Junior Hernández, quienes estarán dirigidos por el manager Víctor Manuel Briseño.

“Tenemos expectativas altas, vamos con buen nivel y solo vamos a poner en práctica lo que mejor sabemos hacer, que es jugar béisbol. Tenemos jugadores de diferentes partes de Baja California y la fortaleza del equipo es que todos pichan”, dijo Víctor.

El torneo contará con ocho equipos provenientes de República Dominicana, Colombia, Venezuela, Curazao y Panamá.

“Estoy emocionado por esta oportunidad. Hay algo de nervios, pero defender los colores de México y jugar para tu país es un orgullo”, comentó Iker, quien vivirá su tercer evento internacional.

En tanto, Covarrubias se desempeña como lanzador derecho y vivirá su primera experiencia internacional.

“Estoy contento por representar por primera vez a mi país. Habrá rivales fuertes, pero confiamos en que se puede ganar el campeonato. Tengo apenas cuatro años en este deporte y hemos trabajado la mecánica de tiro”, indicó.

Por su parte, Rigoberto Juárez y Junior Hernández mostraron tranquilidad ante la oportunidad de vivir su primera experiencia internacional juntos, después de más de tres meses como compañeros de equipo.

“Da más confianza saber que van ellos; ya es gente que conozco y tengo tiempo conviviendo con ellos. Se han vuelto mis amigos y hemos hablado en los entrenamientos. Todos estamos felices por este torneo”, concluyó Juárez.

Los mexicalenses partirán este 3 de octubre hacia la Ciudad de México y, posteriormente, la novena azteca viajará a tierras colombianas el lunes.