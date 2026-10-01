Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante | 11:00 horas
Mexicali,B.C.- La alcaldesa de Mexicali presentará este viernes los resultados de su segundo año de gobierno, con énfasis en seguridad, atención social e inclusión.
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Segundo Informe de Gobierno de Mexicali: Norma Bustamante lo rendirá este viernes
Asegura Norma Bustamante que policías municipales de Mexicali cuentan con protocolos de seguridad