Zelenski advierte que si China se pone del lado de Putin sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial

KIEV, Ucrania.- El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, advirtió que si China se pone del lado de Rusia sería el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.

"Para nosotros es importante que China no apoye a la Federación Rusa en esta guerra. De hecho, me gustaría que estuviera de nuestro lado", dijo Zelenski al diario alemán Die Welt. "Por el momento, sin embargo, no creo que sea posible".

Pero sí veo una oportunidad para que China haga una valoración pragmática de lo que está ocurriendo aquí", añadió. "Porque si China se alía con Rusia, habrá una guerra mundial, y creo que China es consciente de ello".

Por su parte, el gobierno de China negó rotundamente estar sopesando la idea de dar "ayuda letal" a Rusia , esto luego de que el secretario de Estado de EU, Antony Blinken , advirtiera al diplomático Wang Yi sobre las repercusiones que tiene si su país se involucra en el conflicto de Rusia y Ucrania.