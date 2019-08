Zapatos usados causan fuerte infección a modelo; casi le amputan el pie

INGLATERRA.- Una modelo británica estuvo a punto de perder su pie tras contraer una fuerte infección al usar zapatos de segunda mano.

Según Fox News, Gemma Downey, de 23 años, caminó a una estación de tren local la semana pasada, mientras usaba unas zapatillas que había comprado en una tienda de segunda mano. Poco después, desarrolló una ampolla en el talón.

"Comenzó cuando mis zapatos se frotaban la parte de atrás de mi pie, me rompió la piel, como un corte", dijo la chica a Daily Mail . “En algún momento, parecía que se estaba formando una pequeña ampolla”.



Comencé a notar que no podía caminar correctamente y cojeaba y me dolía mucho más de lo normal. Mi pie se había hinchado y [la hinchazón] estaba viajando alrededor del área de mi tobillo, y el dolor era absolutamente horrible ", agregó. "Me caí al suelo en agonía, se estaba hinchando cada vez más".