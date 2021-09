Volcán Kilauea activa alerta roja en Hawái tras entrar en erupción

HAWÁI, Estados Unidos.- Uno de los volcanes más activos de la Tierra está haciendo erupción en la Isla Grande de Hawái.

Funcionarios del Servicio Geológico de Estados Unidos confirmaron el miércoles que ha comenzado una erupción en el cráter Halemaumau de Kilauea en la cima del volcán.

La erupción no se encuentra en un área con hogares y está completamente contenida dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

El nivel de alerta del volcán se elevó a "advertencia" y el código de aviación cambió a rojo.

Detectan aumento en actividad sísmica de Hawái

El miércoles temprano, los funcionarios dijeron que se había detectado un aumento de la actividad sísmica y la hinchazón del suelo, y en ese momento elevaron los niveles de alerta en consecuencia.

Kilauea tuvo una gran erupción en 2018 que destruyó decenas de hogares y desplazó a miles de residentes. Antes de esa erupción, el volcán había estado en erupción lentamente durante décadas, pero no en áreas residenciales. La misma zona del volcán que comenzó a hacer erupción el miércoles también entró en erupción en diciembre y duró hasta mayo.

La portavoz del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, Jessica Ferracane, dijo a The Associated Press que aún no había llegado al parque, pero que sus colegas informaron haber visto algunas salpicaduras de lava y resplandor dentro del cráter de la cumbre.

Lo vio desde Volcano House, que está al menos a 2 millas de distancia del sitio de la erupción, así que sospecho que ... podremos ver un bonito resplandor, y quién sabe qué más", dijo.

The Volcano House es un hotel y restaurante dentro del parque nacional adyacente al centro de visitantes. El parque está abierto a los visitantes.

Ferracane dijo que el área que está en erupción no está cerca de donde la gente pueda caminar o conducir. Los senderos a favor del viento de la erupción han estado cerrados durante años.

“El parque está abierto y no hay cierres de carreteras en este momento”, dijo Ferracane.