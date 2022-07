Vladimir Putin será padre otra vez a los 69 años; fuentes afirman que no está contento por su "bebé de guerra", una niña

Rusia.- El presidente ruso Vladimir Putin dará la bienvenida al mundo a una bebé, que concibió con su novia Alina Kabaeva, excampeona olímpica de gimnasia rítmica y 30 años menor que él; mientras continúa la guerra con Rusia.



La noticia del último descendiente Putin fue reportada por el canal General SVR Telegram, que, según se informa, está a cargo de personas con información privilegiada del Kremlin.



Se relata que Putin, de 69 años, tiene cuatro hijos con Kabaeva. Esta vez, Putin no parecía estar muy emocionado.



La noticia no agradó en absoluto al futuro padre y al presidente de Rusia, quien expresó la opinión de que ya tenía suficientes niños, y más aún, hijas, lo que molestó mucho a Alina Maratovna”, decía la publicación anónima, usando el primer y segundo nombre de Kabaeva.

Se cree que Kabaeva tiene dos niños y niñas gemelas con el presidente ruso, todos los cuales nacieron en Suiza, dijeron fuentes a Page Six a principios de este año. Ella y los niños habían estado escondidos en un lugar secreto del país, dijeron las fuentes.



En mayo, la misma cuenta de Telegram informó que Kabaeva estaba nuevamente embarazada y publicó: “Putin descubrió que su novia está nuevamente embarazada, y por lo que parece, esto no fue planeado”, informó The Sun.



La dinastía Putin



Putin también tiene dos hijas de su matrimonio anterior con la azafata rusa Lyudmila Shkrebneva: Maria Putina, de 36 años, que usa el apellido Vorontsova y es copropietaria de Nomenko, una firma de inversión en atención médica, y Katerina Tikhonova, de 35 años, ex bailarina que dirige una iniciativa de inteligencia artificial en la Universidad Estatal de Moscú.



También se cree que el oligarca tiene una “hija secreta ”, Luiza Rozova, también conocida como Elizaveta Krivonogikh, a quien tuvo con Svetlana Krivonogikh, la supuesta amante de Putin en la década de 1990 y principios de la de 2000.