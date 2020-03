"Vivo con el miedo no saber cuando me voy a contagiar de coronavirus y sí sobreviviré"

NUEVA YORK, EU.- En la ciudad de Nueva York se respira el miedo por la pandemia de coronavirus que enfrentan y de la que hasta ahora los habitantes no saben cuánto va a durar.

Liliana Santillán, una capitalina radicada desde hace 24 años en esa cosmopolita localidad, refiere que es un estrés insoportable el que padecen, "porque uno no sabe cuándo va a caer enfermo".



No sólo les preocupa el tema de la crisis sanitaria, sino también el económico. Ella, hoy, es la única que tiene un empleo estable, luego de que su esposo perdiera los dos trabajos a causa de los cierres de negocios por el Covid-19, y a lo más que él puede aspirar es al prometido apoyo gubernamental de hasta 500 dólares semanales, "pero ese dinero no nos alcanza para cumplir con los gastos".



El único empleo que tiene es en el departamento legal en el área de psiquiatría de un hospital en la zona de Queens, una de las más afectadas por el brote de la enfermedad y adonde tiene que ir de lunes a viernes, pese al temor que le genera.



En mi vida sólo he tenido esta sensación de miedo que es insoportable cuando mi hija menor se enfermó de cáncer y, la otra, es la de no saber en qué momento me voy a contagiar de coronavirus y si sobreviviré", refiere Liliana.