Vivir a -71°C: Conoce Yakutsk, la ciudad más fría del mundo

Yakutsk, es la capital de la república de Sakha, una región autónoma de Rusia. Esta ciudad cuenta con más de 300 mil habitantes que viven a temperaturas que alcanzan los -71°C.

Durante la era soviética, Yakutsk era conocida como una tierra de exilio, pues todo aquel que contradecía las ideas de Joseph Stalin, era enviado a esta ciudad. Hoy en día, sin embargo, la vida es relativamente normal en la ciudad, pues todavía se considera un "infierno congelado".

El equipo detrás del canal de youtube Discover With Cenet, decidieron visitar Yakutsk, con el fin de conocer la historia y el estilo de vida que se tiene en esta ciudad.

No puedes quitar la sensación de frío

Los habitantes de Yakutsk, tienen una vida con varias dificultades. Por más ropa abrigadora que uses, no puedes quitarte la sensación de frío. Debes tener mucho cuidado de no tocar superficies metálicas, pues tu piel se puede quedar adherida. Tener un coche aquí se vuelve un problema, pues el invierno dura de 6 a 7 meses y durante todo ese tiempo no puedes conducir. Si insistes en hacerlo, tu coche puede terminar atrapado en una gran capa de hielo.

El equipo de Discover With Cenet, pasó por grandes inconvenientes para hacer este estudio. Las altas temperaturas afectaban al equipo de grabación y al quitarse por unos pocos minutos los guantes para grabar, sufrieron daños severos en las manos.

Aun con la gran dificultad que representa el vivir en esta ciudad, los habitantes de Yakutsk, han sabido adecuarse y aprovechar tan bajas temperaturas. La pesca es una de sus principales fuentes de alimento, y con el solo hecho de mantenerla afuera, puedes preservar mejor la comida que con cualquier congelador moderno.