Violan a estudiante en pasillo de preparatoria e ignoran sus gritos

HOUSTON, Texas.- Una alumna de una escuela preparatoria de Houston, Texas, denunció que fue violada en uno de los pasillos de la institución y que por más que gritó, nadie acudió a ayudarla.

El presunto incidente tuvo lugar en la Mayde Creek High School de dicha ciudad alrededor de las 11:30 horas, el pasado 22 de noviembre.

Según la estudiante de 16 años, estaba por salir a almorzar cuando se le acercó un compañero, cuyo nombre desconocía, y comenzaron a platicar.

Momentos después, el joven se tornó violentó y arrojó al suelo a la chica.

"Fue entonces cuando me quitó los pantalones y comenzó a tocarme, y luego básicamente me dio la vuelta y me violó", narró la alumna.

Lo que más lamenta es que gritó por ayuda, pero nadie se acercó al pasillo donde estaban.

El ataque terminó cuando sonó la campana escolar. El agresor se detuvo y huyó del lugar.

La adolescente teme que pueda haber otras víctimas, ya que el chico parecía “cómodo y relajado”.

Tras contarle a su madre lo acontecido, reportaron la agresión a la policía, quienes comenzaron a investigar el asunto.

La madre de la menor dice estar furiosa con la escuela, ya que debieron hacer más para garantizar la seguridad de su hija.

"Cuando ponemos a nuestros hijos en manos de otra persona, especialmente en una situación escolar, esperamos que nuestros hijos estén seguros", expresó.

Por su parte, el director de la preparatoria, Ronnie Edwards, emitió un comunicado el pasado jueves donde dio a conocer el caso de violación.

“La agresión sexual es un incidente que la administración del campus y la policía [ …] investigan a fondo para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal”, puntualizó.