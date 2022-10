Video: Profesor enfurece porque sus alumnos no saben sumar ni restar

PUERTO RICO.- Un profesor de origen puertorriqueño manifestó mediante un video su molestia hacia los padres de sus estudiantes, quienes no saben sumar ni restar.

Jaime Fontanet, un profesor de Contabilidad, quien tiene ocho años en el sistema educativo, informó que, aparte de dedicarse a ser docente en una institución educativa, cuenta con un negocio extra debido a que con su sueldo de maestro no podría sobrevivir económicamente.

Fotanet reveló que este año comenzó a dar clases en una escuela nueva y que, al principio, se encontraba feliz y emocionado al respecto. No obstante, se encontró con algo que lo preocupó notablemente: los niños no son capaces de resolver operaciones básicas.

Yo atiendo estudiantes de 10, de 11 y de 12 grado. Y en tres estudiantes de diferentes grados he visto que, comenzando la contabilidad, en los primeros capítulos, se trabaja una ecuación muy sencilla, de sumar y restar… Una ecuación de tercer grado… tres estudiantes de diferentes grados, y dicen: ‘No sé’"



Visiblemente molesto, cuestiona, mientras va manejando:

¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué está pasando? ¡Estudiantes de décimo, once y 12 grado no saben sumar ni restar!", exclamó.

¿Cómo yo voy a cubrir contabilidad si estos estudiantes no saben restar y sumar? ¡Y este mensaje no es para los estudiantes, es para los padres. Aquí los verdaderos responsables son los papás, los papás!", criticó Fontanet.



Narró que tiene una hija de cuatro años: "ella habla inglés, cuenta con los dedos. Mi nene de año y medio ya reconoce varios colores. Mi esposa y yo nos hemos dado la tarea de eso. El poco inglés que yo sé, se lo enseño a mi hija", contó.



Y añadió:

Tú, papá... ¿qué has hecho con tus hijos? ¿Quién está criando a los hijos que están ahora en la escuela? ¿TikTok, Instagram, Facebook, Fortnite, Clash of Clans, qué más?¿Cómo en grado 10 no van a poder sumar y restar? Explícame. Explícame", insistió el maestro.