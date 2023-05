Video: Policías asesinan a dos pitbulls y se desatan críticas en redes sociales

LONDRES, Inglaterra.- Habitantes de Londres, Inglaterra se encuentran conmocionados ante un triste suceso en el que dos perros de raza pitbull fueron abatidos a tiros por la policía en plena vía pública.

Los agentes intentaban detener al dueño de los perros en la zona de Tower Hamlets.

Un video grabado por vecinos de la zona, que se difundió en redes sociales, muestra al hombre paseando con sus dos perros mientras los agentes realizan una acción que los residentes consideraron excesiva.



Segundos después se observa la llegada de elementos de la Policía Metropolitana quienes le piden al dueño de los perros soltar a los canes, sin embargo, los perros comienzan a ladrar en contra de los agentes al ver que estos les apuntaban con el arma.

El hombre parece tratar de evitar que sus mascotas le ladren, sin embargo, uno de los canes decide atacar al oficial quien, sin dudarlo, dispara en contra de la mascota.



Cuando el animal cae al suelo, la tensión se eleva al máximo.

El dueño intenta escapar, pero es electrocutado mientras que otro de sus perros, tras un breve enfrentamiento, sufre el mismo destino que su compañero.



Fue tan impactante. No me di cuenta de que era un arma hasta que los perros estaban completamente tirados en el suelo. Salía sangre de ellos", dijo una mujer para The Mirror.