Vacunas anti-Covid de Pfizer y Moderna son menos eficaces ante variante sudafricana: Estudio

ESTADOS UNIDOS.- Las vacunas de Pfizer y Moderna generan menos anticuerpos contra la variante sudafricana del coronavirus, reveló un estudio publicado en The New England Journal of Medicine.

Las farmacéuticas realizaron un estudio en coordinación con científicos de la Universidad de Texas para conocer la efectividad de las dosis ante la nueva variante de Covid de Sudáfrica.

Los investigadores desarrollaron un virus con todas las mutaciones encontradas en la variante sudafricana y al probarlo con sangre extraída de personas que habían recibido la vacuna, encontraron una reducción de dos tercios en el nivel de anticuerpos, comparado con la versión original del virus.

El profesor de la Universidad de Texas y coautor del estudio, Pei-Yong Shi, externó: No sabemos cuál es el número mínimo de neutralización.

Por su parte Pfizer y BioNTech a través de un comunicado, indicaron que no hay evidencia real de ensayos en personas que demuestre que la variante reduzca la protección de su vacuna, pero aún así se preparan para desarrollar una vacuna actualizada o una inyección de refuerzo en caso de que fuera necesario.

La farmacéutica Moderna en la publicación realizada en The New England Journal of Medicine, mostró una reducción en la efectividad de seis veces en los niveles de anticuerpos frente a la variante sudafricana.

Sin embargo Pfizer y Moderna consideraron que la eficacia real de su vacuna contra la variante sudafricana todavía no se ha determinado, pues confían que el antídoto sea capaz de proteger contra la variante sudafricana.