Vacuna de Pfizer reduce hasta en un 94% los casos sintomáticos de Covid-19: Estudio

ISRAEL.-La vacuna de Pfizer reduce hasta en un 94% los casos sintomáticos de Covid-19, según el primer estudio realizado a gran escala en la población inoculada en Israel.

Un estudio del instituto de investigación de la mutua sanitaria Clalit, sobre 1.2 millones de sus afiliados constata la eficacia de la protección registrada entre los 600 mil inmunizados en comparación con la otra mitad no vacunada del grupo de control, revela el diario El País.



El análisis también muestra una caída del 92% en el número de personas gravemente enfermas, en comparación con las que no recibieron ninguna dosis.



“Los estudios anteriores se ocuparon de las infecciones, pero no de los síntomas”, aclaró Ran Balicer, epidemiólogo de Clalit, al Canal 12 israelí.



Los resultados publicados hasta ahora van corroborando las expectativas de efectividad de la vacuna a partir de la primera semana de haber recibido la segunda dosis y muestran una mayor respuesta inmune en las semanas posteriores, aunque todavía se trata de datos preliminares.



Israel solo ha utilizado hasta ahora la vacuna Pzifer, aunque cuenta con 100 mil dosis de Moderna que mantiene almacenadas en frío.



El país sigue liderando la campaña de vacunación en el mundo con más de 2.5 millones de residentes inoculados con dos dosis, y 3.9 con la primera, entre una población de unos 9 millones de habitantes.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que actualmente el 75% de los nuevas personas contagiadas tiene menos de 39 años, después de que la campaña haya alcanzado a la mayoría de la población de más de 60 años.