Vacuna SinoVac: "Todas las vacunas han tenido una eficacia muy alta contra hospitalizaciones y enfermedad grave", dice la OMS

La vacuna de la empresa China #Sinovac. Resultados en estudio de fase 3 en Brazil Eficacia vs COVID19:

✅50.7% vs Enfermedad Sintomática

✅83.7% vs Enfermedad Moderada

✅100% vs Casos severos y muerte

Una excelente opción disponible en México.