VIDEO: espeluznante hallazgo de una serpiente en un inodoro

TEXAS, EU.- Payton Malone, un meteorólogo de CBS tuvo un espeluznante encuentro con una serpiente que asomó la cabeza por le inodoro que estaba a punto de utlizar.

El video con más de 2.3 millones de vistas, fue publicado en Twitter el 16 de agosto y muestra a la serpiente moteada saliendo del inodoro mietras el hombre la persuade con un palo de golf.

“Siempre pensé que este era un miedo irracional mío, aparentemente no lo era del todo.

No está claro qué especie es este reptil que viola la privacidad en particular, aunque algunos comentaristas han especulado que es una serpiente rata de las Grandes Llanuras, una serpiente no venenosa originaria del centro sur de los Estados Unidos.

Malone ha confirmado a NDTV que la serpiente era realmente inofensiva y fue liberada de manera segura afuera después de ser capturada.