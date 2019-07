VIDEO: Vecinos impiden que ICE arreste a padre e hijo migrante

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre y su hijo de 12 años de edad fueron protegidos por una cadena humana, formada entre vecinos y activistas, luego de que fueran detenido por agentes ICE.

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) trataron de detener a padre y a su hijo migrante, vecinos y activistas impidieron su captura. El video fue compartido en diversas redes sociales.

Además, testigos dijeron que los policías ofrecieron dinero a los inmigrantes para que estos salieran del vehículo.

Los oficiales de inmigración habrían tratado de detener a los sospechosos de inmigrantes indocumentados, pero el padre y el hijo regresaron a su casa.

"Tendrás que salir con el tiempo", dijo un agente, según informes.

Los vecinos señalaron a medios locales que los agentes de ICE conducían una camioneta sin identificación, la cual había sido vista patrullando el vecindario durante aproximadamente dos semanas.

"Estaban diciendo que “si no sales, te arrestaremos, arrestaremos a tu hijo de 12 años ", dijo el abogado local Daniel Ayoadeyoon. "Eso no es legal, no es la ley correcta".

Vecinos y activistas comenzaron a transmitir la escena en vivo en redes sociales mientras pedían a otros que ayudaran al presunto hombre indocumentado y a su hijo.

Los oficiales de ICE llamaron a la policía local para ayudarlos a controlar la escena, pero el alcalde de Nashville, David Briley dijo a Fox 17, que los oficiales de la ciudad "no participan activamente en los esfuerzos de inmigración y solo sirven como fuerzas de paz".

"Los oficiales estuvieron en el incidente de hoy para mantener a los vecinos seguros y protegidos en un perímetro", continuó el alcalde. "Soy muy consciente de que este tipo de actividad por parte de nuestro gobierno federal alimenta el miedo y la desconfianza en nuestras comunidades más vulnerables, por lo que no usamos nuestros recursos locales para hacer cumplir las órdenes de ICE".

El enfrentamiento duró más de cuatro horas durante las cuales activistas y vecinos llegaron para ayudar al padre y al hijo. Algunos trajeron agua, trapos fríos y sándwiches al dúo, e incluso llenaron su tanque de gasolina para que pudieran mantener el aire acondicionado funcionando.

"No molestan a nadie y esto es ilegal", dijo un espectador durante el encuentro.

"Hace 14 años que conozco a estas personas", agregó otro vecino, Felishadae Young. "Es triste ver a estos niños siendo arrancados de sus padres".

Tristan Call, un voluntario del grupo de defensa progresista conocido como Movements Including X, transmitió en vivo el encuentro en Facebook.

'Viniste y estas tratando de detener a la gente. Estoy tratando de entender quién es usted y por qué está aquí ', dice Call a los oficiales de ICE durante el video.

"Estamos aquí haciendo nuestro trabajo", responde un oficial no identificado. 'Puedes pararte allí y filmar todo lo que quieras. No tengo que responderte preguntas.

Los agentes de ICE finalmente abandonaron la escena, con un portavoz de la agencia que dijo que estaban intentando reducir la situación.

Después de que se fueron, un grupo de al menos 10 transeúntes unieron sus brazos para formar la cadena humana permitiendo que la pareja objetivo escapara a su hogar. Los activistas hicieron lo mismo más tarde para permitir que la pareja entrara en un automóvil y abandonara la vivienda.

"Podía ver si estas personas eran malos criminales, pero no lo son, solo están tratando de mantener a sus hijos", dijo la vecina Stacey Farley a los reporteros después del incidente. "Trabajan todos los días, vuelven a casa, los niños saltan en su trampolín, es solo una comunidad".

Con información de Daily Mail